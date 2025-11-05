Спорт УЄФА заборонила збірній України розмістити на новій формі слоган "Україна понад усе!"

2025-11-05 09:26

Цієї осені національна команда України з футболу продемонструє новий комплект форми.

Однією з концепцій оформлення дизайнера є додавання напису "Україна понад усе!" під комірцем на спині.

Проте, за інформацією журналіста Віктора Вацка, УЄФА розцінив це як політичний лозунг і заборонив його використання на формі.

Слід зазначити, що форму для збірної розробляє Adidas. Новий домашній комплект форми збірної України виконаний у жовтих тонах.

Водночас аналогічний слоган було нанесено на форму юнацької збірної, і він отримав схвалення ФІФА.

