УЄФА заборонила збірній України розмістити на новій формі слоган "Україна понад усе!"

Цієї осені національна команда України з футболу продемонструє новий комплект форми.
Однією з концепцій оформлення дизайнера є додавання напису "Україна понад усе!" під комірцем на спині.
Проте, за інформацією журналіста Віктора Вацка, УЄФА розцінив це як політичний лозунг і заборонив його використання на формі.
Слід зазначити, що форму для збірної розробляє Adidas. Новий домашній комплект форми збірної України виконаний у жовтих тонах.
Водночас аналогічний слоган було нанесено на форму юнацької збірної, і він отримав схвалення ФІФА.