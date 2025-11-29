Курйози У Венеції засудили Ґрету Тунберґ через фарбування води у Великому каналі в неоново-зелений колір

2025-11-29 12:30

Відома екоактивістка Ґрета Тунберґ разом з активістською групою Extinction Rebellion пофарбувала в італійській Венеції знаменитий Великий канал у неоново-зелений колір. Паралельно на мосту Ріальто вони розгорнули банер Stop Ecocide. Про це повідомляє New York Post.

Місцева влада різко засудила протест. Губернатор регіону Венето Лука Заїа назвав те, що сталося «неповагою до міста та його історії», і попередив, що навіть екологічно безпечні речовини можуть завдати шкоди венеціанським каналам.

Акція пройшла на тому тижні, під час вихідних. Вона збіглася з закінченням кліматичної конференції COP30 у Бразилії.

У Extinction Rebellion заявили, що подібні протести відбулися ще в десяти італійських містах, включаючи Геную, Падую, Турін та Болонью.

У Венеції активісти у червоних вбраннях пройшли містом.

Міська влада згодом оголосила, що Ґрета Тунберґ покинула Венецію і більше не зможе проводити подібні акції в історичному центрі.

