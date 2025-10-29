Спорт Йожеф Сабо заявив, що Олександр Шовковський занадто м’який для тренування київського Динамо

2025-10-29 09:35

Колишній наставник збірної України та київського Динамо Йожеф Сабо висловив свої міркування щодо тренерських здібностей Олександра Шовковського, головного тренера Динамо.

"У Шовковського не може бути порядку в команді, бо він надто м’який. Ну не може він вдарити кулаком по столу. У футболі так не має бути. Шовковський уже давно мав поставити Ярмоленка на місце. Навіщо він тоді повертав його в Динамо у 34 роки?

Я не знаю, як у Шовковського проходить тренувальний процес, але багато футболістів Динамо просто випадають і виглядають дуже слабо фізично", - зазначив він.

Крім того, Сабо відповів на питання про те, що якщо Шовковський не здобуде перемогу у двох матчах проти Шахтаря, то Суркіс може призначити Ярмоленка тренером-гравцем:

"Це все нісенітниця! Не думаю, що до цього дійде. Не можна одразу ставити тренером футболіста, який тільки завершив кар’єру. Щоб стати хорошим фахівцем, потрібно пройти певну школу. Різниця між гравцем і тренером дуже велика. Що знає Ярмоленко про тренерство?", - додав Сабо.