Політика Верховна Рада відновила прямі трансляції засідань після майже чотирирічної перерви

2025-09-16 16:46

Верховна Рада відновила прямі трансляції засідань після майже чотирирічної перерви. Про це стало відомо у вівторок, 16 вересня.

Сьогодні пленарне засідання парламенту транслювалося онлайн на телеканалі Рада.

За час повномасштабної війни телеканал Рада до цього лише один раз показував засідання парламенту – 31 липня 2025 року, коли нардепи голосували за відновлення незалежності НАБУ та САП.

Як відомо, прямі трансляції були призупинені після початку повномасштабного вторгнення Росії з міркувань безпеки. А доступ журналістів до сесійної зали обмежили.

На початку вересня Верховна Рада проголосувала за відновлення онлайн-трансляції своїх пленарних засідань. Також було скасовано годинний мораторій після закінчення пленарного засідання на новини з парламенту.

