Спорт Чемпіон WBO Джозеф Паркер пояснив, чому зовсім не розчарований скасуванням бою проти Усика

2025-09-22 09:35

Чемпіон WBO у надважкій вазі Джозеф Паркер поділився думками про відтермінування бою проти абсолютного чемпіона дивізіону Олександра Усика на прохання українського боксера.

Новозеланець зазначив, що не розчарований, оскільки ніколи не можна бути впевненим у тому, що поєдинок відбудеться, а потрібно концентруватися на реальних можливостях.

"Розчарований я, що не отримав бій з Усиком? Насправді ні, тому що битися можна лише з тим, хто стоїть перед тобою. Багато що відбувається за лаштунками. Одні люди говорять одне, інші - інше. Але поки бій не почався, ти не знаєш, чи справді він відбудеться.

А в мене попереду поєдинок з Фабіо Вордлі, якого я теж з нетерпінням чекаю. Бій з Усиком буде - хто б не переміг у цьому поєдинку, той буде наступним у черзі. І я думаю, що поки ти зосереджуєшся на тому, що можеш контролювати - ти будеш битися. У мене є цей бій, тому я щасливий", - сказав Паркер у коментарі BOXING NOW.

Нагадаємо, що WBO санкціонувала бій між Усиком і Паркером, однак українець попросив відкласти обов’язковий захист, пославшись на травму спини, і в підсумку отримав відтермінування на 90 днів.

Паркер тим часом погодив поєдинок з володарем тимчасового титулу WBA Фабіо Вордлі, який відбудеться 25 жовтня. Переможець цього протистояння має стати обов’язковим претендентом для Усика.