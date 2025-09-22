Спорт Чемпіон WBO Джозеф Паркер пояснив, чому зовсім не розчарований скасуванням бою проти Усика

2025-09-22 09:35

Чемпіон WBO у надважкій вазі Джозеф Паркер поділився думками про відтермінування бою проти абсолютного чемпіона дивізіону Олександра Усика на прохання українського боксера.

Новозеланець зазначив, що не розчарований, оскільки ніколи не можна бути впевненим у тому, що поєдинок відбудеться, а потрібно концентруватися на реальних можливостях.

"Розчарований я, що не отримав бій з Усиком? Насправді ні, тому що битися можна лише з тим, хто стоїть перед тобою. Багато що відбувається за лаштунками. Одні люди говорять одне, інші - інше. Але поки бій не почався, ти не знаєш, чи справді він відбудеться.

А в мене попереду поєдинок з Фабіо Вордлі, якого я теж з нетерпінням чекаю. Бій з Усиком буде - хто б не переміг у цьому поєдинку, той буде наступним у черзі. І я думаю, що поки ти зосереджуєшся на тому, що можеш контролювати - ти будеш битися. У мене є цей бій, тому я щасливий", - сказав Паркер у коментарі BOXING NOW.

Нагадаємо, що WBO санкціонувала бій між Усиком і Паркером, однак українець попросив відкласти обов’язковий захист, пославшись на травму спини, і в підсумку отримав відтермінування на 90 днів.

Паркер тим часом погодив поєдинок з володарем тимчасового титулу WBA Фабіо Вордлі, який відбудеться 25 жовтня. Переможець цього протистояння має стати обов’язковим претендентом для Усика.

Чемпіон WBO Джозеф Паркер пояснив, чому зовсім не розчарований скасуванням бою проти Усика

