ВІЙНА В Україні Стало відомо, скільки українців готові терпіти війну з рашистами стільки, скільки буде потрібно

2025-09-22 16:44

Більшість українців (62%) готові терпіти війну стільки, скільки потрібно. В той самий час 4% респондентів зазначили, що готові терпіти близько року, а ще 21% - пів року чи кілька місяців. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Тільки 18% українців чекають, що війна завершиться до кінця 2025 року, а 27% вважають, що це станеться у 2026 році, 32% – у 2027 році й пізніше, а ще 23% відповіли "не знаю".

Серед тих, хто прогнозує завершення війни вже цього року, 41% готові терпіти стільки, скільки потрібно.

У групі, яка сподівається закінчення у 2026 році, цей показник становить 63%, серед тих, хто називає 2027 рік і пізніше, – 74%.

Серед респондентів, які відповіли "не знаю", готовність терпіти без обмежень висловили 61%.

Опитування громадської думки Омнібус було проведене за ініціативи КМІС 2-14 вересня 2025 року методом телефонних інтерв’ю в усіх регіонах, які є підконтрольними Україні. Загалом було опитано 1023 респонденти-громадяни України віком від 18 років. Формально за звичайних обставин статистична похибка вибірки обсягом 1023 респонденти (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищує 4,1%.