Політика У Молдові в день парламентських виборів заборонили проводити екзитполи

2025-09-25 10:27

У Молдові в день парламентських виборів не проводитимуть опитування громадської думки на виході з виборчих дільниць. Про це повідомляє NewsMaker.

Відповідне рішення ухвалила Центральна виборча комісія. На засіданні ЦВК відхилила запит компанії Date inteligente щодо надання дозволу провести екзитпол у день виборів.

У комісії пояснили відмову "обґрунтованими підозрами" з приводу джерел фінансування компанії, що подала запит, а також з приводу "мотивації" керівництва Date inteligente реалізувати такий складний проєкт, як екзитпол.

Востаннє екзитполи у Молдові проводили у другому турі президентських виборів 2020 року. Тоді громадська організація Spero та компанія Intellect Group організували опитування на 100 виборчих дільницях у різних районах країни.