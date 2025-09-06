Світ У Молдові пішла хвиля обшуків по справам про підкуп виборців і незаконне фінансування партій

2025-09-06 10:31

У Молдові відбулося понад 40 обшуків у рамках справи про підкуп виборців, незаконне фінансування партій, ініціативних груп і конкурентів на виборах в особливо великих розмірах. Про це повідомляє NewsMaker.

Зазначається, що слідчі поліції спільно з прокурорами у боротьбі з організованою злочинністю та спецпідрозділом Fulger провели на півночі країни понад 40 обшуків у рамках кримінальної справи.

Поліція заявила, що повідомить подробиці відразу після завершення слідчих заходів.

Раніше у Молдові провели масштабну операцію з 60 обшуками у рамках кримінального провадження щодо корупції на виборах, незаконного фінансування політичних партій та відмивання коштів в особливо великих розмірах.

Нагадаємо, 28 вересня у Молдові пройдуть парламентські вибори, від яких залежить подальший проєвропейський курс країни.

