Світ Після річної перерви Молдова знову повертається на пісенний конкурс Євробачення

2025-11-06 13:37

Суспільна компанія Телерадіо-Молдова (TRM) офіційно підтвердила участь країни у міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2026, який відбудеться у травні в Австрії. Про це повідомляє NewsMaker.

Як зазначається в офіційному пресрелізі, рішення про повернення ухвалили після консультацій із виконавцями, продюсерами та представниками музичної індустрії.

Вперше процесом відбору в Молдові керуватимуть два офіційні продюсери - Сергій Орлов та Роман Бурлака. Реєстрація учасників стартує 7 листопада і триватиме 30 днів. Артисти зможуть надіслати свої пісні на адресу eurovision@trm.md відповідно до опублікованих правил на сайті TRM.

Цьогоріч журі складатиметься з 20 експертів, серед яких п’ять - міжнародні, а п’ятнадцять - національні.

Молдова бере участь у Євробаченні з 2005 року, а її найвищим досягненням залишається третє місце гурту SunStroke Project у 2017-му з хітом Hey Mamma.

Нагадаємо, що у 2025 році країна пропустила конкурс. Тоді директор телеканалу Moldova 1, Корнеліу Дурнеску, пояснив це зниженням інтересу публіки та слабкою якістю заявлених пісень.

