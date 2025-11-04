Спорт Чинний капітан Динамо Віталій Буяльський побив гольовий рекорд легендарного гравця "киян"

2025-11-04 08:24

У зустрічі між Динамо та Шахтарем півзахисник "біло-синіх" Віталій Буяльський забив гол. Зустріч завершилася перемогою донецької команди з рахунком 3:1.

Цей гол став 86-м для капітана "столичної" команди у футболці Динамо у всіх турнірах.

Таким чином, Буяльський обійшов Віктора Канєвського, чиї досягнення становлять 85 забитих м’ячів у період з 1953 по 1964 рік.

Зазначається, що тепер півзахисник займає 9-те місце серед найкращих бомбардирів в історії Динамо.

У поточному сезоні Буяльський брав участь у 16 матчах, у яких він забив 6 голів і віддав 4 результативні передачі.