Известия Кипр Удари по Києву визнано свідомим та цілеспрямованим терором проти мирного населення України

2025-09-28 16:54

Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну. Звірячі удари, свідомий та цілеспрямований терор проти звичайних міст – майже 500 ударних безпілотників та понад 40 ракет, зокрема «кинджали». Вранці знову в небі України російсько-іранські «шахеди».

Основними напрямками ворожої атаки були Київ та область, Запоріжжя, Хмельниччина, Сумщина, Миколаївщина, Чернігівщина, Одещина. Кількість жертв та постраждалих змінюється, проте лік йде нажаль, на десятки осіб.

За словами Президента України Володимира Зеленського: «Ця підла атака відбулася фактично як завершення тижня Генасамблеї ООН, і саме так росія заявляє про свою реальну позицію».

«Москва хоче далі воювати та вбивати й заслуговує лише на найжорсткіший тиск світу. Кремлю вигідно продовжувати цю війну й терор, доки є кошти від енергетики та діє тіньовий флот. Ми будемо й надалі завдавати ударів у відповідь, щоб позбавляти Росію цих можливостей заробляти та примусити до дипломатії», заявляє Президент України.

Він також наголошує: «Кожен, хто хоче миру, має підтримати зусилля Президента Трампа і припинити будь-який російський імпорт. Час для рішучих дій давно настав, і ми розраховуємо на міцну реакцію США, Європи, «сімки», «двадцятки».

У зв’язку із черговим кровавим злочином росії, важливим аспектом є те, що він був здійснений на очах представницької делегації глав комітетів у закордонних справах держав-членів ЄС.

Республіку Кіпр у ній представляє Харріс Гeоргіадіс, Голова Комітету із закордонних справ Палати Представників.

У кривавих подіях, що відбулись нинішньої носі в Україні, дуже важливо аби представники ключових політичних кіл Республіки Кіпр не залишалися байдужими до щоденних брутальних і звірячих злочинів Росії.

Тим більше тих, що відбуваються на їхніх очах.