Володимир Зеленський доручив з'ясувати обставини та причини масштабної трагедії в Одесі

2025-10-01 16:47

Президент Володимир Зеленський після повені в Одесі, що спричинила смерть щонайменше дев’яти людей, доручив провести перевірку. Про це він повідомив в Телеграм у середу, 1 жовтня.

Лідер держави назва ситуацію в Одесі "жахливою"

"Сьогодні віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба доповів щодо ситуації в місті, з’ясування обставин такого масштабу трагедії. Доручив йому провести повну перевірку роботи в Одесі, усіх фактів, що передували трагедії та могли спричинити такі значні негативні наслідки. Цієї п’ятниці очікую на детальну доповідь", – написав глава держави.

Зеленський нагадав, що дев’ять людей загинули від стихійного лиха, серед них дитина. Він висловив співчуття рідним та близьким загиблих.

"Перевіряють інформацію щодо ще однієї людини, доля якої наразі невідома", – додав президент.

Нагадаємо, 30 вересня в Одесі випала півторамісячна норма опадів. За всю історію метеоспостережень, максимальна кількість опадів, які коли-небудь випадали в місті було близько 84 мм. Однак учора стався новий антирекорд – тільки у Київському районі випало 170 мм за добу. В результаті зупинив роботу увесь громадський електротранспорт. У місті фіксувались значні підтоплення.