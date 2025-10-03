Економіка Угорщина зробила перші реальні кроки з відмови від російського газу

2025-10-03 13:30

Угорщина уклала угоду про придбання 4 млрд кубометрів скрапленого природного газу (СПГ) у французької енергетичної компанії Engie. Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто СПГ у Фейсбук.

"Ми підписали найдовгостроковіший контракт на постачання СПГ в Угорщину: з 2028 року ми будемо купувати 4 млрд кубометрів газу протягом 10 років у групи Engie", – написав він.

Сіярто додав, що енергопостачання Угорщини, додав він, "є безпечним лише за умови, що ми можемо імпортувати енергоносії з якомога більшої кількості джерел і маршрутів".

Також він зазначив, що диверсифікація означає додавання нових джерел при збереженні існуючих.

Нагадаємо, у вересні Угорщина підписала угоду на 10 років з британською Shell про постачання газу. Мова йде про обсяни 2 млрд кубометрів на рік, починаючи з 2026 року. При цьому щорічне споживання газу в Угорщині складає близько 8 млрд кубометрів.