Світ Неподалік від столиці Польщі виявили уламки російського ударного дрона

2025-10-06 09:35

В Польщі виявили уламки дрона. Знахідку помітив місцевий житель у селі Заремби Вархоли в Островському повіті неподалік Варшави.

Варто зазначити, що дрон знайшли в той час, як країна-терорист росія масовано атакувала західні регіони України. Про це повідомляє RMF24.

Військова поліція Польщі підтвердила, що в селищі Заремби Вархоли було виявлено непізнаний літальний об'єкт. Поліція називає його "залишками об'єкта, схожого на безпілотник".

Польські правоохоронці зазначили, що відділення військової жандармерії у Варшаві під наглядом прокурора відділу військових справ Варшавсько-Урсинівської окружної прокуратури проводить заходи на місці виявлення об'єкта.

Мазовецька поліція повідомила, що місцевий житель помітив залишки об'єкта, схожого на безпілотник. Співробітники поліції прибули на місце, оточили об'єкт і місце його виявлення.

 

