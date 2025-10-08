ВІЙНА В Україні Офіцер два роки змушував військовослужбовців продавати шаурму та виконувати будівельні роботи

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо посадовця однієї з військових частин Донеччини, який відправив підлеглих працювати на його родину та продавати вуличну їжу в Покровському районі. Обвинувальний акт тепер передано до суду. Про це ДБР повідомило на своєму сайті.

"Протягом майже двох років заступник начальника підрозділу змушував двох військовослужбовців виконувати будівельні та господарські роботи у своєму домогосподарстві. Окрім того, вони звели та обслуговували кіоск із продажу шаурми, який належав дружині офіцера. Жінка фактично керувала їхньою "службою" — розподіляла обов’язки та контролювала заробіток.

Замість виконання бойових завдань солдати готували та продавали їжу, при цьому щомісяця отримуючи повне грошове забезпечення, у тому числі виплати за нібито участь у бойових діях. Через це державі завдано збитків на понад 4 млн гривень", - ідеться в повідомленні.

Офіцеру інкримінують зловживання службовим становищем та пособництво в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України).

Чоловікові тепер загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Окремо до суду надіслано обвинувальні акти щодо двох військовослужбовців, які виконували незаконні вказівки свого командира.

Їм обом інкримінують ухилення від несення військової служби шляхом обману (ч. 4 ст. 409 КК України).