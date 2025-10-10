Спорт Форвард Роми Матіас Суле може змінити громадянство, щоб зіграти за збірну Італії

2025-10-10 14:39

Форвард італійської Роми Матіас Суле хотів би зіграти за збірну Аргентини. Проте агент зірки Мартін Гуастадізеньйо не відкинув ідею зміни спортивного громадянства, повідомляє LaRoma24.

"Він старанно тренується заради національної команди. Він єдиний молодий аргентинець, який ще не провів жодної хвилини за збірну. Він стає лідером Роми та заслуговує на шанс.

Ми знаємо, що в Аргентини велика конкуренція на цій позиції, але з такою стабільністю Матіас заслуговує на виклик. Його мрія – зіграти на чемпіонаті світу. Він – італоаргентинець, і якщо ситуація з "альбіселесте" не вирішиться, то все може статися. Зараз можливі різні варіанті. Можу запевнити, що він має законне право бути викликаним до збірної Італії", – заявив спортивний менеджер.

У нинішньому сезоні Суле провів вісім поєдинків у всіх турнірах, у яких оформив три голи та два асисти. У різні роки він виступав за збірні Аргентини U-16, U-20, U-23. У вересні минулого року нападник просидів на лаві запасних матч головної команди проти Чилі.