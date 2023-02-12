Мир Аргентина расследует дело въезда в страну тысяч беременных роCCиянок

2023-02-12 17:00

 

Власти Аргентины расследуют въезд в страну 1000 беременных гражданок россии, передает УНН со ссылкой на La Naciоn.

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Лишь 11 февраля 2023 года из 83 гражданок россии, прилетевших в Аргентину, 16 были беременны. Сообщается, что в 2022 году в страну могли въехать около 5800 беременных россиянок.

Полиция Аргентины заявляет, что гражданки россии специально прибыли в страну для рождения ребенка.

Напомним, если ребенок рождается в Аргентине, этот факт дает автоматическую возможность получить гражданство страны и получить паспорт родителям через несколько лет.

В Буэнос-Айресе начали обыски и обнаружили у женщин мобильные телефоны, компьютерную технику, въездные документы.

Проверка должна показать, не стоят ли за "миллионным бизнесом" криминальные группировки, заявили представители власти.

Вероятная причина приезда россиянок в Аргентину – "родовой туризм". Паспорт Аргентины считается престижным – он позволяет въехать без визы более чем в 160 стран мира.

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