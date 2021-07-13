Спорт Аргентина и Италия могут сыграть матч за Суперкубок

2021-07-13 19:00

 

После завершения двух крупных континентальных первенства – чемпионата Европы-2020 и Кубка Америки-2021 появилась возможность проведения матча за Суперкубок между победителями турнира.

Об этом сообщил спортивный журналист Луис Мазариегос в своем Twitter-аккаунте,

По его словам, КОНМЕБОЛ (Южноамериканская футбольная конфедерация) предложила УЕФА провести такой матч за Суперкубок мира, так как Кубка Конфедераций больше не существует.

При этом отмечается, что проведение встречи маловероятно в 2021 году из-за достаточно плотного графика, однако его можно устроить в 2022 году.

Стоит заметить, что в финале Кубка Америки по футболу сборная Аргентины минимально обыграла Бразилию (1:0). В финальном матче Евро-2020 Италия выиграла у Англии в серии послематчевых пенальти (1:1, 3:2 по пен.).

Ранее мы сообщали, что Украинская Премьер-Лига утвердила перенос матча за Суперкубок между «Динамо» и «Шахтером». Игра состоится 22 сентября.

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