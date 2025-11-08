ВІЙНА В Україні Тіктокера з Одещини засудили до п'яти років тюрми за публікацію відео з позиціями ЗСУ

2025-11-08 10:31

Тіктокера з Одещини засудили до п'яти років ув’язнення за публікацію у соцмережі відео з позиціями Збройних Сил України. Про це інформує обласна прокуратура.

Так, 37-річного мешканця області визнали винним у несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних Сил України та незаконному зберіганні боєприпасів за ч. 2 ст. 114-2, ч. 1 ст. 263 КК України.

Чоловіку призначили покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

Прокурори довели, що у листопаді 2023 року перебуваючи в Одесі, тіктокер умисно знімав на мобільний телефон моменти бойової роботи українських військових під час відбиття масованої атаки ракетами та ударними безпілотниками армії РФ.

Зазначається, що відео містило дані, що дозволяли ідентифікувати місце розташування вогневих позицій українських підрозділів, що становить потенційну загрозу обороноздатності держави.

Отриманий запис засуджений розмістив у соціальній мережі TikTok під вигаданим іменем користувача. Відео стало публічним, його переглянули понад 41 тисячу разів, отримало сотні вподобань та поширень.

Відтак, чоловік фактично розголосив інформацію, заборонену до оприлюднення під час воєнного стану, та поставив під загрозу безпеку військовослужбовців і мешканців міста.

Окрім того, під час санкціонованого обшуку його помешкання, правоохоронці виявили та вилучили боєприпаси - незаконно придбані патрони різного калібру.

Втім, у судовому засіданні чоловік провину не визнав.

