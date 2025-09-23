ВІЙНА В Україні Розкрито черговий нелегальний канал переправки ухилянтів до невизнаного Придністров’я

2025-09-23 12:27

Правоохоронці заблокували черговий канал переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України до невизнаного Придністров’я, повідомила пресслужба ДБР.

Нелегальний "коридор" для ухилянтів до так званої ПМР інспектор прикордонної служби організував у серпні 2025 року. В одному з епізодів фігурант запропонував чоловіку призовного віку за 4,5 тис. доларів "допомогти" виїхати з України. Він планував переправити "клієнта" на територію невизнаного Придністров'я поза межами офіційного пункту пропуску та мцсць несення служби прикордонних нарядів.

При зустрічі фігурант надав чоловіку детальні інструкції щодо маршруту та засобів, необхідних для вдалого "вояжу". У визначений день військовослужбовець на екрані власного мобільного телефону у спеціальному додатку продемонстрував йому ділянки, на яких можна здійснити незаконний перехід.

Того ж дня, після отримання всієї обумовленої суми ділка затримали правоохоронці.

Нині йому повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон за ч. 3 ст. 332 КК України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади. Санкція статті передбачає покарання до дев'яти років позбавлення волі.