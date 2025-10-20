ВІЙНА В Україні МВФ погіршив свій прогноз щодо термінів закінчення повномасштабної війни в Україні

2025-10-20 14:39

Міжнародний валютний фонд погіршив свої очікування щодо термінів закінчення повномасштабної війни росії проти України. Про це заявив директор Європейського департаменту МВФ Альфред Каммер під час брифінгу.

За його словами, в рамках обговорення нової програми підтримки з Києвом, Фонд тепер виходить із припущення, що війна може тривати протягом усього 2026 року.

"Ми також враховуємо, що український уряд чітко вказав: війна триватиме довше, вона триватиме протягом 2026 року, і це відображено в наших прогнозах", - сказав представник МВФ.

Це припущення, закладене у макроекономічну рамку, є більш песимістичним, ніж попередній базовий сценарій МВФ, який передбачав кінець війни наприкінці 2025 року. Новий сценарій відображає позицію Кабінету міністрів, який підготував проєкт державного бюджету на 2026 рік, виходячи саме з цього сценарію.