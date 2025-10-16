ВІЙНА В Україні МВФ спрогнозував чисельність населення України у разі припинення повномасштабної війни

2025-10-16 11:34

У разі припинення повномасштабної війни рашистів проти України кількість населення країни стабілізується на рівні близько 34 млн осіб. Про це йдеться в прогнозі World Economic Outlook Міжнародного валютного фонду за жовтень 2025 року.

За оцінкою МВФ, населення України 2021 року становило 41,0 млн осіб. У 2022 році воно скоротилося до 34,5 млн осіб, 2023 року - до 34,026 млн осіб, 2024 року - до 33,343 млн осіб.

МВФ прогнозує таку чисельність населення України:

  • 2025 рік - 32,862 млн осіб
  • 2026 рік - 33,383 млн осіб
  • 2027 рік - 34,006 млн осіб
  • 2028 рік - 33,981 млн осіб
  • 2029 рік - 33,957 млн осіб
  • 2030 рік - 33,936 млн осіб.


Прогноз відповідає базовому сценарію МВФ, згідно з яким повномасштабна війна Росії проти України закінчиться наприкінці 2025 року (що призведе до часткового повернення біженців - ред.).

subscriber subscriber

Еще по теме

Німеччина назвала головну перешкоду для найшвидшого завершення війни в Україні

2025-09-20 16:45

Голова МІД Італії заявив, що очікувати миру в Україні найближчим часом не варто

2025-09-10 10:29

Ердоган заявив, що Зеленський і путін ще не готові до двосторонньої зустрічі для завершення війни

2025-09-03 08:24

Зеленський пояснив, як на його думку, має працювати Безпекова гарантія для України після закінчення війни

2025-08-25 11:33

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

МВФ спрогнозував чисельність населення України у разі припинення повномасштабної війни

2025-10-16 11:34

На Львівщині викрили заступника командира військової частини, який відправляв військових на приватні роботи

2025-10-16 10:27

На Одещині затримали начальника ТЦК, який вимагав $2 тисячі за зняття з розшуку та надання відстрочки від мобілізації

2025-10-15 16:47

У прифронтових та прикордонних районах України збільшать кількість екіпажів дронів-перехоплювачів

2025-10-13 16:44
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

МВФ спрогнозував чисельність населення України у разі припинення повномасштабної війни 2025-10-16 11:34
На Львівщині викрили заступника командира військової частини, який відправляв військових на приватні роботи 2025-10-16 10:27
На Одещині затримали начальника ТЦК, який вимагав $2 тисячі за зняття з розшуку та надання відстрочки від мобілізації 2025-10-15 16:47
У прифронтових та прикордонних районах України збільшать кількість екіпажів дронів-перехоплювачів 2025-10-13 16:44