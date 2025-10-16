МВФ спрогнозував чисельність населення України у разі припинення повномасштабної війни

У разі припинення повномасштабної війни рашистів проти України кількість населення країни стабілізується на рівні близько 34 млн осіб. Про це йдеться в прогнозі World Economic Outlook Міжнародного валютного фонду за жовтень 2025 року.
За оцінкою МВФ, населення України 2021 року становило 41,0 млн осіб. У 2022 році воно скоротилося до 34,5 млн осіб, 2023 року - до 34,026 млн осіб, 2024 року - до 33,343 млн осіб.
МВФ прогнозує таку чисельність населення України:
Прогноз відповідає базовому сценарію МВФ, згідно з яким повномасштабна війна Росії проти України закінчиться наприкінці 2025 року (що призведе до часткового повернення біженців - ред.).