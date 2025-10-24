Політика Євросоюз розглядає можливість реформування процедури прийому нових членів - чим це допоможе Україні

2025-10-24 16:44

Євросоюз розглядає можливість реформування процедури вступу нових членів, що може пришвидшити інтеграцію України. Про це повідомляє Politico з посиланням на дипломатичні джерела.

Зазначається, що одна з пропозицій передбачає, що нові країни спершу приєднуватимуться до ЄС без права голосу. Це, зокрема, може зробити позицію таких лідерів, як прем’єр Угорщини Віктор Орбан, більш гнучкою щодо розширення блоку.

Як пише видання, ініціатива перебуває на початковому етапі обговорення і потребує схвалення всіх держав-членів.

Основна ідея полягає в тому, що нові члени зможуть користуватися більшістю переваг ЄС, але отримають повні права лише після проведення ключових інституційних реформ, зокрема - переходу до ухвалення рішень кваліфікованою більшістю.

"Майбутні члени зобов'язані відмовитися від права вето доти, доки не буде реалізовано ключові інституційні реформи, як-от запровадження кваліфікованої більшості в більшості сфер політики. Розширення не повинно сповільнюватися блокуванням реформ окремими державами-членами ЄС", - заявив голова комітету з європейських справ Бундестагу Німеччини Антон Гофрайтер.

За його словами, ініціатива дозволить державам-кандидатам - Україні, Молдові, Чорногорії та іншим - отримати доступ до європейських переваг раніше, не чекаючи завершення всіх внутрішніх реформ у ЄС.

Гофрайтер наголосив, що подібний підхід уже отримує позитивні відгуки серед західнобалканських країн.

Також у публікації йдеться, що Єврокомісія може запропонувати пришвидшити процес розширення, ухвалюючи проміжні рішення без необхідності схвалення всіх 27 членів. Це дало б змогу уникнути блокування з боку урядів, подібних до угорського.