Верховна Рада відправила у відставку Дениса Шмигаля та його уряд
2025-07-16 16:47
Верховна Рада України підтримала відставку Дениса Шмигаля з посади прем’єр-міністра. «За» – 261 голос. Автоматично весь уряд пішов у відставку
Він обіймав цю посаду з березня 2020 року. Напередодні президент запропонував очолити Шмигалю Міноборони. За його словами, «колосальний досвід» Шмигаля точно буде корисним на цій посаді.
Народний депутат Гончаренко повідомляв, що сьогодні голосуватимуться тільки за це звільнення. Завтра – буде призначення нового прем’єр-міністра і далі він внесе подання на призначення нових очільників міністерств.
Перед голосуванням Шмигаль виголосив промову, у якій подякував парламенту, уряду та іншим гілкам влади за плідну співпрацю протягом багатьох років.
Також очільник уряду розповів про основні здобутки за період його каденції.
«Дякую за довіру… Виримо в Україну! Завжди служитиму Українському народу. Слава Україні!», - резюмував Шмигаль.
Разом з Прем’єр-міністром у відставку йдуть:
- Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко, якій Президент запропонував очолити новий уряд;
- Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба;
- Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - Міністр юстиції України Ольга Стефанішина;
- Віце-прем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров;
- Віце-прем'єр-міністр України - Міністр національної єдності України Олексій Чернишов;
- Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов;
- Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний;
- Міністр енергетики України Герман Галущенко;
- Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук;
- Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович;
- Міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова;
- Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко;
- Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль;
- Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий;
- Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко;
- Міністр фінансів України Сергій Марченко;
- Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга;
- Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін;
- Міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький;
- Міністр оборони України Рустем Умєров.