Політика Верховна Рада відправила у відставку Дениса Шмигаля та його уряд

2025-07-16 16:47

Верховна Рада України підтримала відставку Дениса Шмигаля з посади прем’єр-міністра. «За» – 261 голос. Автоматично весь уряд пішов у відставку

Він обіймав цю посаду з березня 2020 року. Напередодні президент запропонував очолити Шмигалю Міноборони. За його словами, «колосальний досвід» Шмигаля точно буде корисним на цій посаді.

Народний депутат Гончаренко повідомляв, що сьогодні голосуватимуться тільки за це звільнення. Завтра – буде призначення нового прем’єр-міністра і далі він внесе подання на призначення нових очільників міністерств.

Перед голосуванням Шмигаль виголосив промову, у якій подякував парламенту, уряду та іншим гілкам влади за плідну співпрацю протягом багатьох років.

Також очільник уряду розповів про основні здобутки за період його каденції.

«Дякую за довіру… Виримо в Україну! Завжди служитиму Українському народу. Слава Україні!», - резюмував Шмигаль.

Разом з Прем’єр-міністром у відставку йдуть: