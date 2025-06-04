Політика У Нідерландах розпалася правляча коаліція через конфлікт докола міграційної політики

2025-06-04 16:47

У Нідерландах розпалася правляча коаліція через конфлікт докола міграційної політики. Лідер ультраправої Партії свободи (PVV) Герт Вілдерс оголосив, що його політична сила покидає коаліцію, після того як інші партії відмовилися підтримати жорсткі пропозиції щодо обмеження міграції. Про це політик поінформував на платформі X.

"Партія виходить з коаліції", - написав Вілдерс. За його словами, рішення стало наслідком принципових розбіжностей з партнерами по уряду, які не підтримали ініційовану ним реформу міграційної політики.

Зокрема, PVV вимагала:

закрити кордони для прохачів притулку

тимчасово зупинити возз'єднання родин біженців

повернути сирійських біженців на батьківщину, посилаючись на зміну безпекової ситуації після усунення режиму Асада

залучити армію до охорони кордонів

закрити центри розміщення біженців

Проте три інші партії, які входили до складу коаліції, визнали ці пропозиції неприйнятними. Їхні представники заявили, що шоковані кроком Вілдерса і назвали його безвідповідальним.

Після парламентських виборів у листопаді 2023 року Партія свободи здобула 37 місць із 150 у нижній палаті парламенту, ставши найбільшою політичною силою. Спільно з Народною партією свободи і демократії (24 місця) та Новим суспільним договором (20 місць), PVV сформувала коаліційний уряд.

Вихід PVV із коаліції означає фактичний крах уряду. Наразі невідомо, чи країну чекають дострокові вибори, чи буде сформована нова коаліція.