Політика Володимир Зеленський в Брюселі прокоментував нові санкції проти рашистів

2025-10-23 13:35

Президент України Володимир Зеленський прибув на засідання Європейської Ради в Брюселі. Про це стало відомо у четвер, 23 жовтня.

Перед засіданням главу держави зустрів президент Євроради Антоніу Кошта.

Зеленський подякував Кошті за запрошення на засідання, а також за рішення щодо 19 пакета санкцій проти Росії. Також він згадав про американські санкції.

"19 пакет дуже важливий… Але американські санкції також дуже важливі. Це хороший сигнал для інших країн світу приєднатися до санкцій. Ви знаєте, що не тільки енергетика, нам потрібно, щоб у центрі (санкцій – ред.) був "тіньовий флот", і ми будемо продовжувати, поки Путін не зупинить цю війну", – заявив він перед початком засідання Євроради.

Зеленський нагадав, що росія не демонструє бажання припинити війну проти України: продовжує атакувати, зокрема дитячі садки і школи, цивільних.

"Це означає, що ми маємо не лише захищатися, але й разом з Європою, США тиснути на Путіна, щоб він зупинив цю війну. Тиск – пакети санкцій, протиповітряна оборона, зброя великої дальності і, звичайно, фінансова підтримка, про що ми сьогодні разом поговоримо", – додав президент.