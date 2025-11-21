Спорт Гучний обмін гравцями між Челсі і Манчестер Юнайтед зірвано через сумніви тренерів

2025-11-21 09:28

Челсі і Манчестер Юнайтед могли б провести обмін гравцями, але "червоні дияволи" в останню хвилину відмовилися від угоди із "синіми".

Згідно з інформацією ESPN, причиною, через яку не відбувся обмін Ромео Лавії та Алехандро Гарначо, стали сумніви тренерів МЮ щодо фізичної готовності Лавії.

Повідомляється, що "червоні дияволи" не хотіли підписувати гравця, який не зможе витримати рівень навантажень, які ставить клуб. Тому Лавія залишився в Челсі.

Півзахисник Ромео Лавія в цьому сезоні провів 11 матчів за лондонський клуб, але не відзначився результативними діями.

Тим часом форвард Алехандро Гарначо взяв участь у 10 зустрічах у всіх турнірах, забив два голи та зробив дві результативні передачі.