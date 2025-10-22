Спорт Ліга чемпіонів: ПСЖ здобув історичну перемогу над Баєром з рахунком 7:2

2025-10-22 14:46

У своєму останньому поєдинку в Лізі чемпіонів ПСЖ здобув перемогу над Баєром з рахунком 7:2, тим самим повторивши успіх 1994 року.

Зазначається, що перемога над німецькою командою в рамках Ліги чемпіонів стала для ПСЖ шостою поспіль. Востаннє команда досягала такої серії у 1994 році. Якщо ПСЖ виграє наступну зустріч у Лізі чемпіонів, буде встановлено новий рекорд.

Переможна серія ПСЖ у Лізі чемпіонів:

Баєр - ПСЖ - 2:7

Барселона - ПСЖ - 1:2

ПСЖ - Аталанта - 4:0

ПСЖ - Інтер - 5:0

ПСЖ - Арсенал - 2:1

Арсенал - ПСЖ - 0:1

В наступному раунді Ліги чемпіонів ПСЖ зустрінеться з мюнхенською Баварією. Матч заплановано на 4 листопада.