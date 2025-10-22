Ліга чемпіонів: ПСЖ здобув історичну перемогу над Баєром з рахунком 7:2

У своєму останньому поєдинку в Лізі чемпіонів ПСЖ здобув перемогу над Баєром з рахунком 7:2, тим самим повторивши успіх 1994 року.
Зазначається, що перемога над німецькою командою в рамках Ліги чемпіонів стала для ПСЖ шостою поспіль. Востаннє команда досягала такої серії у 1994 році. Якщо ПСЖ виграє наступну зустріч у Лізі чемпіонів, буде встановлено новий рекорд.
Переможна серія ПСЖ у Лізі чемпіонів:
В наступному раунді Ліги чемпіонів ПСЖ зустрінеться з мюнхенською Баварією. Матч заплановано на 4 листопада.