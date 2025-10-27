Спорт Екс-чемпіон світу Джозеф Паркер прокоментував поразку в поєдинку проти Фабіо Вордлі

2025-10-27 09:35

У поєдинку Фабіо Вордлі здобув дострокову перемогу над Джозефом Паркером, нокаутувавши його в 11-му раунді та забравши тимчасовий титул WBO.

Екс-чемпіон світу Джозеф Паркер прокоментував поразку в інтерв’ю виданню The Ring.

"Послухайте, програвати бій – це погано. Я не буду сидіти тут і вдавати, що щасливий, але життя триває. Бокс – це частина того, що я роблю, але я щасливий чоловік, у мене є дружина, діти та чудова сім’я.

Я хочу повернутися до них, зібратися з думками і подивитися, що буде далі. Так, це боляче, але я продовжу йти вперед. Це лише перешкода на шляху, і я все одно буду рухатися далі. У ринзі я почувався добре. Полум’я в мені все ще горить, воно не згасло – тому, думаю, повинен довести це в наступному бою.

Після бою мені здавалося, що я в порядку. Але ж я не суддя. Мені здавалося, що я добре тримався, але мене підловили – таке буває в боксі. Звичайно, я хотів продовжити. Я в нормі. Вітаю Фабіо Вордлі – він справжній воїн, міцний хлопець. Сподіваюся, ми зможемо провести реванш", – сказав боксер.