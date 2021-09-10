Мир Конгрессмены США затребовали от Facebook и Amazon усилить борьбу с фейками о вакцинации

2021-09-10 21:34

Высокопоставленный член Конгресса США, председатель Разведывательного комитета Палаты представителей Адам Шифф призвал компании Facebook и Amazon усилить борьбу с дезинформацией в сети, которая подрывает доверие людей к вакцинации.

Об этом говорится в официальных письмах конгрессмена, пишет Укринформ.

"Неуверенность людей в вакцинации стоит между нами и концом этой пандемии. Такие компании, как Amazon и Facebook, должны сделать гораздо больше для борьбы с вирусным распространением дезинформации в интернете", — отметил в этой связи Адам Шифф.

Он акцентировал на том, что прозрачность и ответственность в этом вопросе очень важны, поскольку «от этого зависят жизни людей».

 

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