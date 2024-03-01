Мир Армія США значно скорочує чисельність військових зради збільшення боєздатності та можливостей

2024-03-01 22:12

В одній з найпотужніших армій світу терміново проводять реструктуризацію на тлі проблем з набором персоналу і скорочують чисельність особового складу на 24 000 осіб, або майже на 5%.

Це потрібно, щоб краще підготуватися до ведення наступної великої війни.

Американська армія бореться з нестачею рекрутів, через яку неможливо залучити достатню кількість солдатів, щоб заповнити всі вакансії.

Так загальна кількість американських військовослужбовців, які перебувають на дійсній військовій службі, зараз становить майже 445 000 солдатів. У той час як армія США в її нинішній структурі може мати до 494 000 солдатів. Згідно з новим планом, мета полягає в тому, щоб протягом наступних п'яти років залучити достатню кількість військовослужбовців, щоб досягти рівня 470 000.