Спорт Новим тренером туринського Ювентусу стане 66-річний екс-наставник збірної Італії Лучано Спаллетті

2025-10-31 11:32

Ексголовний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті незабаром займе аналогічну посаду в Ювентусі. Згідно з інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сторони вже досягли усної домовленості про майбутню співпрацю.

Контракт 66-річного італійського фахівця з "б'янконері" буде діяти до червня 2026 року з можливістю продовження у разі виходу команди до Ліги чемпіонів за підсумками поточного сезону.

Наразі юристи займаються перевіркою всіх необхідних документів перед офіційним підписанням угоди.

Новий тренер замінить на посаді головного тренера Ювентуса Ігора Тудора, який раніше був відправлений у відставку після восьмиматчевої серії без перемог.

Нагадаємо, що Спаллетті залишив посаду наставника збірної Італії у червні, а його останньою роботою на клубному рівні був Наполі. Він очолював неаполітанців з 2021 по 2023 рік і здобув чемпіонство в сезоні 2022/23.

Наразі Ювентус займає восьме місце в таблиці Серії А, маючи 12 очок після восьми зіграних матчів.

subscriber subscriber

Еще по теме

Ювентус підтвердив зацікавленість у підписанні Бернарду Сілви з Манчестер Сіті

2025-10-03 09:29

Італійська Аталанта знайшла заміну своєму зірковому лідеру Адемолі Лукману

2025-07-25 11:32

Один з найкращіх футболістів світу Поль Погба зізнався, що абсолютно розчарований відношенням Ювентусу

2025-06-24 09:25

Хорватський спеціаліст Ігор Тудор збереже свою посаду головного тренера Ювентуса

2025-06-11 10:29

Еще новости в разделе "Спорт"

Новим тренером туринського Ювентусу стане 66-річний екс-наставник збірної Італії Лучано Спаллетті

2025-10-31 11:32

Андрій Ярмоленко зрівнявся з Мілевським за кількістю забитих Шахтарю голів

2025-10-30 12:30

Колишній промоутер Усика прогнозує тріумфальне повернення Паркера на ринг

2025-10-29 12:30

Йожеф Сабо заявив, що Олександр Шовковський занадто м’який для тренування київського Динамо

2025-10-29 09:35
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Новим тренером туринського Ювентусу стане 66-річний екс-наставник збірної Італії Лучано Спаллетті 2025-10-31 11:32
Андрій Ярмоленко зрівнявся з Мілевським за кількістю забитих Шахтарю голів 2025-10-30 12:30
Колишній промоутер Усика прогнозує тріумфальне повернення Паркера на ринг 2025-10-29 12:30
Йожеф Сабо заявив, що Олександр Шовковський занадто м’який для тренування київського Динамо 2025-10-29 09:35