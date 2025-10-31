Спорт Новим тренером туринського Ювентусу стане 66-річний екс-наставник збірної Італії Лучано Спаллетті

2025-10-31 11:32

Ексголовний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті незабаром займе аналогічну посаду в Ювентусі. Згідно з інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сторони вже досягли усної домовленості про майбутню співпрацю.

Контракт 66-річного італійського фахівця з "б'янконері" буде діяти до червня 2026 року з можливістю продовження у разі виходу команди до Ліги чемпіонів за підсумками поточного сезону.

Наразі юристи займаються перевіркою всіх необхідних документів перед офіційним підписанням угоди.

Новий тренер замінить на посаді головного тренера Ювентуса Ігора Тудора, який раніше був відправлений у відставку після восьмиматчевої серії без перемог.

Нагадаємо, що Спаллетті залишив посаду наставника збірної Італії у червні, а його останньою роботою на клубному рівні був Наполі. Він очолював неаполітанців з 2021 по 2023 рік і здобув чемпіонство в сезоні 2022/23.

Наразі Ювентус займає восьме місце в таблиці Серії А, маючи 12 очок після восьми зіграних матчів.