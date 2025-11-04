Політика Трамп заявив, що зараз США мають достатньо ядерної зброї, щоб 150 разів знищити весь світ

2025-11-04 10:30

США мають достатньо ядерної зброї, щоб "150 разів підірвати світ", але Штати не будуть єдиною країною, яка не проводить випробування ядерної зброї. Про це заявив президент США Дональд Трамп в інтерв'ю CBS News.

"У нас більше ядерної зброї, ніж у інших країн. Ми повинні щось зробити з денуклеаризацією", - сказав американський лідер.

За словами Трампа, він обговорював це питання з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та російським диктатором Володимиром Путіним. "У нас достатньо ядерної зброї, щоб 150 разів підірвати світ. Росія має багато ядерної зброї, і Китай матиме багато", - зазначив він.

При цьому Трамп додав, що не хоче, щоб США були єдиною країною, яка не проводить випробування.

"Ми будемо випробовувати ядерну зброю, як це роблять інші країни. Росія проводить випробування, Китай проводить випробування, але вони про це мовчать. Ми - відкрите суспільство. Ми інші. Ми говоримо про це ", - заявив президент США.