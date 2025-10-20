Спорт 39-річний легендарний воротар Баварії Мануель Ноєр побив рекорд Бундесліги

2025-10-20 09:35

Напередодні Баварія здобула домашню перемогу над дортмундською Боруссією з рахунком 2:1 у матчі сьомого туру чемпіонату Німеччини.

Для голкіпера мюнхенського клубу Мануеля Ноєра цей поєдинок став 363-м у Бундеслізі, в якому його команда здобула перемогу, що є рекордним показником.

39-річний воротар обійшов свого колишнього одноклубника Томаса Мюллера (362 перемоги), який тепер грає за Ванкувер Уайткепс, за кількістю переможних матчів у чемпіонаті Німеччини.

Для досягнення цієї позначки Ноєру знадобилося зіграти 530 поєдинків у німецькій першості.

Нагадаємо, раніше Ноєр представляв Шальке, а з 2011 року виступає за Баварію.

