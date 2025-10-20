39-річний легендарний воротар Баварії Мануель Ноєр побив рекорд Бундесліги

Напередодні Баварія здобула домашню перемогу над дортмундською Боруссією з рахунком 2:1 у матчі сьомого туру чемпіонату Німеччини.
Для голкіпера мюнхенського клубу Мануеля Ноєра цей поєдинок став 363-м у Бундеслізі, в якому його команда здобула перемогу, що є рекордним показником.
39-річний воротар обійшов свого колишнього одноклубника Томаса Мюллера (362 перемоги), який тепер грає за Ванкувер Уайткепс, за кількістю переможних матчів у чемпіонаті Німеччини.
Для досягнення цієї позначки Ноєру знадобилося зіграти 530 поєдинків у німецькій першості.
Нагадаємо, раніше Ноєр представляв Шальке, а з 2011 року виступає за Баварію.