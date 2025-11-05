Світ Філіппіни накрило одним із найсмертоносніших штормів за останні роки

2025-11-05 16:47

Щонайменше 66 людей загинули, ще близько півмільйона були змушені евакуюватися через тайфун Kalmaegi, який став одним із найсмертоносніших штормів, що вразили Філіппіни за останні роки, повідомляє Bloomberg.

Тайфун став найсмертельнішим штормом року в Південно-Східній Азії, забравши життя 66 людей. Ще десятки вважаються зниклими безвісти. Більшість загиблих стали жертвами падіння дерев, уламків або швидких потоків води.

Найбільше постраждала провінція Себу, де за короткий час випала місячна норма опадів. Масштабні повені затопили житлові квартали, а люди вимушені були рятуватися на дахах будинків.

За інформацією синоптиків, тайфун Kalmaegi зараз має вітер до 130 км/год і пориви до 180 км/год.



Очікується, що тайфун вийде з території Філіппін вранці 6 листопада та попрямує до В’єтнаму. Водночас синоптики попереджають про новий супертайфун 8 листопада.



Kalmaegi став 20-м тайфуном, що вдарив по Філіппінах цього року. Країна щороку зазнаює впливу приблизно 20 циклонів, що робить її однією з найвразливіших до стихійних лих.