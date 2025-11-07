Економіка Курс гривні знову стрімко знижується відносно долара та євро

2025-11-07 12:29

Курс гривні знизився відносно долара і євро в обмінних пунктах. Про це свідчать дані моніторингу готівкового ринку.

Середній курс продажу долара зріс відразу на 25 копійок і становить 42,50 гривні, курс євро підвищився на 3 копійки до 48,77 гривні.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 41,71 гривні, а євро – по 48,16 гривні.

На міжбанку американська валюта піднялась на 2 копійки і перебуває на рівні 42,08-42,11 грн/долар купівля-продаж.

Днем раніше Нацбанк знизив курс долара на четвер порівняно з попереднім днем на 1 копійку – до 42,0671 грн. ОФіційний курс євро практично не змінився і сьогодні становить 48,3351 грн.

Нагадаємо, за період 27-31 жовтня Нацбанк продав на міжбанку 691,5 млн доларів. Це на 50 млн доларів більше, ніж позаминулого тижня. Обсяги продажів зротають третій тиждень поспіль.