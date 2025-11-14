Долар та євро в Україні знов почали швидко зростати - курс валют

Курс гривні впав відносно долара і євро в обмінних пунктах. Про це свідчать дані моніторингу готівкового ринку.
Середній курс продажу долара піднявся на 5 копійок і становить 42,29 гривні, курс євро зріс на 12 копійок до 49,12 гривні.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,76 гривні, а євро – по 48,48 гривні.
На міжбанку американська валюта подешевшала на 1 копійку і перебуває на рівні 42,06-42,09 грн/долар купівля-продаж.
Днем раніше Нацбанк підвищив курс долара на четвер на 2 копійки – до 42,0377 грн. Офіційний курс євро піднявся на 4 копійки – 48,6544 грн.