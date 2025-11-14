Економіка Долар та євро в Україні знов почали швидко зростати - курс валют

2025-11-14 10:27

Курс гривні впав відносно долара і євро в обмінних пунктах. Про це свідчать дані моніторингу готівкового ринку.

Середній курс продажу долара піднявся на 5 копійок і становить 42,29 гривні, курс євро зріс на 12 копійок до 49,12 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,76 гривні, а євро – по 48,48 гривні.

На міжбанку американська валюта подешевшала на 1 копійку і перебуває на рівні 42,06-42,09 грн/долар купівля-продаж.

Днем раніше Нацбанк підвищив курс долара на четвер на 2 копійки – до 42,0377 грн. Офіційний курс євро піднявся на 4 копійки – 48,6544 грн.

 

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Курс гривні трохи зміцнився відносно долара, але впав щодо євро

2025-11-12 14:45

Курс гривні знову стрімко знижується відносно долара та євро

2025-11-07 12:29

Курс гривні після тривалого зниження трохи зміцнився відносно долара та євро

2025-10-30 10:27

Курс гривні знову помітно знизився відносно долара та євро в обмінних пунктах

2025-10-29 11:28

Еще новости в разделе "Економіка"

Цього року українські заводи виробили на 100 тисяч тонн цукру менше, ніж минулоріч

2025-11-14 11:32

Долар та євро в Україні знов почали швидко зростати - курс валют

2025-11-14 10:27

Китай значно обмежить обсяги експортних поставок до США рідкісноземельних металів

2025-11-13 11:33

Курс гривні трохи зміцнився відносно долара, але впав щодо євро

2025-11-12 14:45
Все статьи раздела "Економіка"

Економіка

Цього року українські заводи виробили на 100 тисяч тонн цукру менше, ніж минулоріч 2025-11-14 11:32
Долар та євро в Україні знов почали швидко зростати - курс валют 2025-11-14 10:27
Китай значно обмежить обсяги експортних поставок до США рідкісноземельних металів 2025-11-13 11:33
Курс гривні трохи зміцнився відносно долара, але впав щодо євро 2025-11-12 14:45