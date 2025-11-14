Економіка Цього року українські заводи виробили на 100 тисяч тонн цукру менше, ніж минулоріч

2025-11-14 11:32

В Україні 26 цукрових заводів, що входять до складу Національної асоціації цукровиків, виробили 880 тисяч тонн цукру - на 100 тисяч тонн (10,2%) менше, ніж на аналогічну дату минулого року. Про це повідомила пресслужба Укрцукору.

Зазначається, що поточний показник виходу цукру становить 14,81% (минулого сезону - 14,09%). Це зумовлено, зокрема, вищою цукристістю буряків при прийманні - 17,39%, що на 0,62% перевищує показник 2024 року.

Серед регіонів лідером виробництва залишається Вінницька область, де працюють шість заводів, що вже виробили 196 тисяч тонн цукру.

Нагадаємо, у січні ціни на цукор досягли найнижчого рівня за більш ніж три роки на тлі новин про те, що Індія дозволить експорт одного мільйона метричних тонн цукру.