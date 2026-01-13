Економіка НБУ продав більше 712 мільйонів доларів, але зміцнити гривню не вдалося

2026-01-13 13:33

Протягом усього одного тижня Національний банк України активно продавав валюту для підтримки курсу гривні. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Загалом НБУ продав трохи більше 712 млн доларів на міжбанківському валютному ринку. При цьому регулятор взагалі не продавав доларів.

Незважаючи на зусилля Нацбанку, курс гривні п'ять разів оновив історичний мінімум відносно долара і рекордно впав щодо євро.

Також повідомлялося, що у 2025 році НБУ продав рекордну кількість валюти - понад 36 млрд доларів. Окрім того, рекордними були продажі у грудні.