Економіка НБУ продав більше 712 мільйонів доларів, але зміцнити гривню не вдалося

2026-01-13 13:33

Протягом усього одного тижня Національний банк України активно продавав валюту для підтримки курсу гривні. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Загалом НБУ продав трохи більше 712 млн доларів на міжбанківському валютному ринку. При цьому регулятор взагалі не продавав доларів.

Незважаючи на зусилля Нацбанку, курс гривні п'ять разів оновив історичний мінімум відносно долара і рекордно впав щодо євро.

Також повідомлялося, що у 2025 році НБУ продав рекордну кількість валюти - понад 36 млрд доларів. Окрім того, рекордними були продажі у грудні.

subscriber subscriber

Еще по теме

Курс гривні рекордно знижується відносно долара і євро в обмінних пунктах

2026-01-08 16:45

Курс гривні трохи стабілізувався відносно долара, але знову знизився щодо євро

2025-12-17 10:29

Курс гривні продовжив зниження відносно долара і євро в обмінних пунктах

2025-11-24 13:32

Курс гривні знову знизився відносно долара і євро в обмінних пунктах

2025-11-20 10:31

Еще новости в разделе "Економіка"

НБУ продав більше 712 мільйонів доларів, але зміцнити гривню не вдалося

2026-01-13 13:33

Китай удвічі скоротив постачання нових авто на росію

2026-01-10 13:33

Курс гривні рекордно знижується відносно долара і євро в обмінних пунктах

2026-01-08 16:45

Китай стрімко посилив економічний вплив на Монголію, повністю витіснивши рф з регіону

2026-01-03 14:44
Все статьи раздела "Економіка"

Економіка

НБУ продав більше 712 мільйонів доларів, але зміцнити гривню не вдалося 2026-01-13 13:33
Китай удвічі скоротив постачання нових авто на росію 2026-01-10 13:33
Курс гривні рекордно знижується відносно долара і євро в обмінних пунктах 2026-01-08 16:45
Китай стрімко посилив економічний вплив на Монголію, повністю витіснивши рф з регіону 2026-01-03 14:44