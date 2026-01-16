Економіка Гривня знову падає відносно долара і євро - курс валют в обмінних пунктах України

2026-01-16 16:46

Курс гривні знову знизився відносно долара і євро в обмінних пунктах. Про це свідчать дані моніторингу готівкового ринку.

Середній курс продажу долара зріс ще на 9 копійок і тепер становить 43,61 гривні. Курс євро піднявся на 7 копійок – до 50,84 гривні.

В обмінниках купують долар у середньому по 42,99 гривні, а євро – по 50,13 гривні.

На міжбанку американська валюта додала в ціні 5 копійок і перебуває на рівні 43,46-43,50 грн/долар купівля-продаж.

Нацбанк другий день поспіль знизив офіційний курс долара на четвер на 5 копійок – 43,1236 гривень. Курс євро теж впав на 5 копійок і становить 50,2649 гривень.