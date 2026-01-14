Економіка Долар та євро в Україні вперше за останні півтора тижні відступили від історичних максимумів

2026-01-14 16:46

Національний банк України вперше за останні півтора тижні зміцнив курс гривні відносно долара і євро. Обидві валюти відступили від історичних максимумів, свідчать дані на сайті регулятора.

Так, офіційний курс долара у середу становитиме 43,1762 гривень (-0,0079). З 1 січня долар подорожчав на 83 копійки.

У свою чергу курс євро впав більш суттєво і завтра становитие 50,3219 гривень (-0,2045). З початку року курс євро зріс на 53 копійки.

На міжбанківському ринку американська валюта впала 13 копійок і тепер перебуває на рівні 43,11-43,15 грн/долар купівля-продаж.

В обмінних пунктах середній курс продажу долара піднявся на 9 копійок і тепер складає 43,49 гривні, а курс продажу євро впав на 8 копійок – 50,84 гривні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що МВФ тисне на Україну з вимогою девальвувати гривню. Девальвація може призвести до зростання номінальних доходів бюджету. Однак прогнозовані вигоди є обмеженими, стверджували джерела.

