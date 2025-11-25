Світ США вже найближчими днями планують розпочати нову фазу пов’язаних із Венесуелою операцій

2025-11-25 13:35

США вже найближчими днями планують розпочати нову фазу пов’язаних із Венесуелою операцій. Ймовірно, це будуть таємні операції. Про це повідомляє Reuters із посиланням на чотирьох американських посадовців.

Агентству не вдалося з’ясувати точні терміни чи масштаби нових дій, а також чи ухвалив президент Дональд Трамп остаточне рішення. Водночас повідомлення про можливу активізацію операцій поширювалися впродовж останніх тижнів - на тлі нарощування американської військової присутності в Карибському регіоні й різкого погіршення відносин із Каракасом.

Двоє з посадовців зазначили, що першим етапом нових дій проти Мадуро, найімовірніше, стануть таємні операції.

Ще двоє посадовців повідомили Reuters, що серед варіантів, які обговорюються, - спроба повалити Мадуро.

Представник адміністрації, коментуючи ситуацію, не виключив жодного варіанту розвитку подій щодо Венесуели.

