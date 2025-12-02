Політика Швеція закликала посилити підтримку України коштом репараційного кредиту з заморожених активів

2025-12-02 11:34

Швеція закликала посилити підтримку України, зокрема коштом репараційного кредиту з заморожених російських активів, та виступила за розширення санкцій проти росії. Про це заявив міністр оборони Пол Йонсон у Брюсселі, передає Укрінформ.

"На сьогоднішньому порядку денному, на мою думку, найважливішим є подальша підтримка України... росія не досягла своєї стратегічної мети захопити весь Донбас цього літа. Але зараз вирішальним є те, щоб ми посилили підтримку України. Ми... вважаємо, що настав час також використовувати репараційний кредит для підтримки України", - зазначив Йонсон.

Він пояснив, що Швеція виступає за надання Україні репараційного кредиту, оскільки "українцям потрібні фінансові засоби, щоб продовжувати боротьбу, яку вони ведуть чудово і дуже хоробро".

Окрім того, міністр акцентував, що саме українці мають визначати, як використовувати ці кошти.

Йонсон додав, що для досягнення миру потрібно збільшувати підтримку України та посилювати санкції проти росії.

"Швеція - одна з небагатьох країн, яка щороку збільшує підтримку України від початку цієї жахливої війни. Усе це - щоб українці могли вести переговори з позиції сили. Це надзвичайно важливо", - зазначив він.