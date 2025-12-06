Світ Американський Інститут миру перейменували на честь президента США Дональда Трампа

2025-12-06 10:29

Американський Інститут миру перейменували на честь президента США Дональда Трампа. Про це повідомив Державний департамент США у соцмережі Х .

"Держдепартамент перейменував колишній Інститут миру, щоб відобразити найбільшого переговорника в історії нашої країни. Ласкаво просимо до Інституту миру імені Дональда Дж. Трампа. Найкраще ще попереду", - йдеться у дописі.

Імʼя Трампа з'явилося на вивісці штаб-квартири USIP у Вашингтоні напередодні церемонії підписання мирної угоди між Руандою та Демократичною Республікою Конго.

Адміністрація Трампа фактично закрила інститут, який працює над розвʼязанням конфліктів і був створений Конгресом у 1984 році. У березні посадовці DOGE намагалися силоміць увійти до будівлі. Працівники USIP були звільнені у липні. Інститут подавав до суду через це рішення, однак уряд США досі контролює будівлю, поки в суді розглядають апеляцію.

Нагадаємо, Трамп заявляє, що йому вдалося завершити вісім війн - конфлікти Камбоджі й Тайланду, Косово і Сербії, Конго та Руанди, Пакистану та Індії, Ізраїлю та Ірану, Єгипту та Ефіопії, Вірменії та Азербайджану, Ізраїлю й ХАМАС.

За словами Трампа, США намагаються покласти край війні росії проти України, але сьогодні ситуація "нелегка".

subscriber subscriber

Еще по теме

Загальні бойові втрати рашистів в війні проти України наблизились до позначки у 1 млн 200 тис осіб

2025-12-04 12:37

Берлін оперативно розробляє секретний план на випадок війни з росією - The Wall Street Journal

2025-11-29 09:32

Скандал через "злиту" розмову Віткоффа з росіянами - спецпредставника Трампа вимагають звільнити

2025-11-26 16:47

В ЄС не бачать реальних ознак того, що росія справді готова припинити війну в Україні

2025-11-26 14:45

Еще новости в разделе "Світ"

Американський Інститут миру перейменували на честь президента США Дональда Трампа

2025-12-06 10:29

YouTube презентував користувачам нову опцію "Підсумки року" - як працюватиме особистий Recap

2025-12-06 08:25

Музична ікона та благодійник Елтон Джон підтвердив, що швидко втрачає зір

2025-11-29 14:36

США вже найближчими днями планують розпочати нову фазу пов’язаних із Венесуелою операцій

2025-11-25 13:35
Все статьи раздела "Світ"

Світ

Американський Інститут миру перейменували на честь президента США Дональда Трампа 2025-12-06 10:29
YouTube презентував користувачам нову опцію "Підсумки року" - як працюватиме особистий Recap 2025-12-06 08:25
Музична ікона та благодійник Елтон Джон підтвердив, що швидко втрачає зір 2025-11-29 14:36
США вже найближчими днями планують розпочати нову фазу пов’язаних із Венесуелою операцій 2025-11-25 13:35