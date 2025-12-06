Світ Американський Інститут миру перейменували на честь президента США Дональда Трампа

2025-12-06 10:29

Американський Інститут миру перейменували на честь президента США Дональда Трампа. Про це повідомив Державний департамент США у соцмережі Х .



"Держдепартамент перейменував колишній Інститут миру, щоб відобразити найбільшого переговорника в історії нашої країни. Ласкаво просимо до Інституту миру імені Дональда Дж. Трампа. Найкраще ще попереду", - йдеться у дописі.



Імʼя Трампа з'явилося на вивісці штаб-квартири USIP у Вашингтоні напередодні церемонії підписання мирної угоди між Руандою та Демократичною Республікою Конго.



Адміністрація Трампа фактично закрила інститут, який працює над розвʼязанням конфліктів і був створений Конгресом у 1984 році. У березні посадовці DOGE намагалися силоміць увійти до будівлі. Працівники USIP були звільнені у липні. Інститут подавав до суду через це рішення, однак уряд США досі контролює будівлю, поки в суді розглядають апеляцію.

Нагадаємо, Трамп заявляє, що йому вдалося завершити вісім війн - конфлікти Камбоджі й Тайланду, Косово і Сербії, Конго та Руанди, Пакистану та Індії, Ізраїлю та Ірану, Єгипту та Ефіопії, Вірменії та Азербайджану, Ізраїлю й ХАМАС.

За словами Трампа, США намагаються покласти край війні росії проти України, але сьогодні ситуація "нелегка".