Жизнь Рейдер Вагіф Гамза огли Абдуллаєв на прізвисько «Абдулла» веде бізнес з адептом путіна

2024-07-09 22:02

Бандит, рейдер та незаконний забудовник Вагіф Гамза огли Абдуллаєв проявив себе у новому злочинному амплуа – колаборанта та спонсора війни проти країни, яку він успішно грабує останні 20 років. Про це пише «Інформатор».

«Зв'язки з терористичним режимом роблять колаборанта Абдуллаєва токсичним у бізнес-середовищі на всьому просторі колишньої СНД. Мати будь-які ділові чи особисті зв'язки із ним означає добровільно ізолювати себе від цивілізованого світу» – йдеться у матеріалі.

В Україні Абдуллаєву належить близько 20 компаній та фейкових громадських організацій. Серед них – ТОВ «РАС-М», яке займається здаванням нерухомості в оренду. Партнер Абдуллаєва у цьому бізнесі – громадянин росії, москвич Надір Садай огли Мамедов (російський ІПН 772389268927). У росії Мамедов займається як бізнесом, так і політикою. Він – президент хокейного клубу «Сіверко» та член виконкому Федерації хокею на траві рф. У рамках своєї псевдоспортивної діяльності Мамедов промиває дітям мізки військовою пропагандою, готуючи їх до окопів.

Очолювана ним федерація має незаконні представництва у Криму та на нових окупованих територіях України, а сам Мамедов нагороджений грамотою від путіна за визначний внесок у розвиток спорту, «допомогу бійцям СВО» та патріотичне виховання російських дітей. За інформацією видання, власних дітей Мамедов виховує так само – його син добровільно мобілізувався на війну проти України і за старанну службу нагороджений медаллю міноборони рф.

У москві Мамедову належить чотири компанії, які займаються оптовою та роздрібною торгівлею. Сукупно вони сплачують десятки мільйонів рублів податків до російського бюджету, чим фінансують війну, підтримують російський ВПК та обстріл українських територій. «Абдуллаєва це не турбує. Більше того, люди, які мають нещастя знати його особисто, стверджують, що він і сам схожий на російського орка – за манерою спілкування, стилем ведення справ, ненавистю до України та її громадян. Не виключено, що паспорт громадянина рф у нього також є» – пише «Інформатор».

Частина прибутку від діяльності ТОВ «РАС-М» осідає на російських рахунках Мамедова та оподатковується. Тепер у Служби безпеки України з'явилися всі підстави перевірити діяльність Абдуллаєва, Мамедова та їхніх фірм. «Адже саме до компетенції СБУ входить припинення діяльності колаборантів, російських агентів та навідників, які підривають безпеку України. І якщо повільність реакції правоохоронні органи можуть пояснити бюрократією чи завантаженістю, то бізнес-партнери Абдуллаєва в Україні, на його батьківщині - в Азербайджані, та інших країнах мають діяти негайно» – йдеться у матеріалі.

Джерело: «Інформатор»