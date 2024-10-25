Жизнь Нардеп Юрій Шаповалов кришує нафтовий бізнес з росією

2024-10-25 15:27

Поки вся країна була приголомшена ракетним ударом російської федерації по торговому центру “Амстор” у Кременчуці, що призвело до загибелі 21 людини, народний депутат України Юрій Шаповалов домовлявся про постачання бензину з російського Смоленська, пише fraza.com.

Мова йде про злочинну групу, яка діє на Полтавщині з 2019 року та має корупційний захист з боку Шаповалова, депутата партії «За майбутнє». Організатором схеми є його друг і кум міського голови Кременчука — Віталій Марченко, який контролює групу компаній «VM Group».

За даними джерел, його підприємства імпортували метанол і розчинники з Росії через європейські компанії, щоб приховати їхнє походження та уникнути санкцій.

«Використовувалися фіктивні підприємства, через які здійснювались поставки розчинників та паливно-мастильних матеріалів, створюючи ілюзію їх легального походження», — зазначає співрозмовник видання на правах анонімності.

Схеми працювали завдяки політичному прикриттю, яке забезпечував Шаповалов, також використовуючи зв’язки з міським головою Кременчука, Віталієм Малецьким.

«Про це всім давно відомо, там рука руку миє. Шаповалов активно використовує зв’язки, у тому числі з Малецьким, кумом Марченка», — розповідає джерело.

Такі тісні «родинні» стосунки забезпечували підприємствам Марченка переваги у тендерах на постачання нафтопродуктів для потреб Кременчука.

«Протягом 2023-2024 років між ТОВ «Азарес», що належить Марченку, та КП «Благоустрій Кременчука» було укладено більше 30 договорів на загальну суму 15 мільйонів гривень. За умовами тендерів, ТОВ «Азарес» мало постачати бензин А-95, вироблений на Кременчуцькому НПЗ, та дизельне паливо виробництва «Hellenic Petroleum» (Греція). Однак насправді «Азарес» постачав паливо власного виробництва, яке за якістю не відповідало встановленим стандартам», — розповідає джерело.

Наш співрозмовник також зазначає, що Марченко та Шаповалов листувались щодо нафтопродуктів, і Шаповалов «консультував» Марченка.