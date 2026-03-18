ВІЙНА В Україні Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 18 березня

2026-03-18 12:29

На Київщині протягом дня задіяно декілька черг погодинних відключень світла.

З приходом весни і потеплінням світла буде дещо більше, проте про відміну графіків стабілізаційних відключень електроенергії говорити ще дуже зарано.

Протягом доби, за розпорядженням НЕК "Укренерго", графік може змінюватися!

ГРАФІК:

Підгрупа 1.1 [3г 30хв]
13:30–17:00

 Підгрупа 1.2 [3г 30хв]
13:30–17:00

 Підгрупа 2.1 [3г]
14:00–17:00

 Підгрупа 2.2 [3г]
14:00–17:00

 Підгрупа 3.1 [3г 30хв]
17:00–20:30

 Підгрупа 3.2 [3г 30хв]
17:00–20:30

 Підгрупа 4.1 [3г 30хв]
17:00–20:30

 Підгрупа 4.2 [3г 30хв]
17:00–20:30

 Підгрупа 5.1 [6г]
11:00–13:30
20:30–24:00

 Підгрупа 5.2 [6г]
11:00–13:30
20:30–24:00

 Підгрупа 6.1 [5г 30хв]
12:00–14:00
20:30–24:00

 Підгрупа 6.2 [5г 30хв]
12:00–14:00
20:30–24:00

