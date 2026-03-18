Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 18 березня

Сьогодні ситуація в регіоні залишається складною через обстріли та пошкодження мереж, знову задіяно черги погодинних відключень. Тож в місті і області електроенергію будуть вимикати кілька разів на добу.
Попереджаємо, що протягом доби графік може змінюватися!
Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему.
ГРАФІК:
1.1: 15:00 - 20:00
1.2: 15:00 - 20:00
2.1: 13:30 - 15:30
2.2: 11:30 - 15:30
4.1: 11:30 - 15:30
4.2: 13:30 - 15:30
5.1: 15:00 - 20:00
5.2: 15:00 - 20:00