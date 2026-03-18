ВІЙНА В Україні Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 18 березня

2026-03-18 13:31

Сьогодні ситуація в регіоні залишається складною через обстріли та пошкодження мереж, знову задіяно черги погодинних відключень. Тож в місті і області електроенергію будуть вимикати кілька разів на добу.

Попереджаємо, що протягом доби графік може змінюватися!

Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему.

ГРАФІК:

1.1: 15:00 - 20:00

1.2: 15:00 - 20:00

2.1: 13:30 - 15:30

2.2: 11:30 - 15:30

4.1: 11:30 - 15:30

4.2: 13:30 - 15:30

5.1: 15:00 - 20:00

5.2: 15:00 - 20:00

