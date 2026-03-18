ВІЙНА В Україні Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 18 березня

2026-03-18 10:28

В регіоні цього дня задіяно одразу кілька черг відключення, тож без електропостачання знову доведеться провести значну частину активного дня.

Сьогодні в Україні будуть тривати стабілізаційні погодинні відключення світла.

Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему!

Графік ДТЕК

 Група 1.1
12:00 - 15:30
━━━━━━━━━━━━━━
 Група 1.2
12:00 - 15:30
━━━━━━━━━━━━━━
 Група 2.1
22:30 - 24:00
━━━━━━━━━━━━━━
 Група 2.2
22:30 - 24:00
━━━━━━━━━━━━━━
 Група 3.1
15:30 - 19:00
━━━━━━━━━━━━━━
 Група 3.2
15:30 - 19:00
━━━━━━━━━━━━━━
 Група 4.1
Не відключатиметься
━━━━━━━━━━━━━━
 Група 4.2
Не відключатиметься
━━━━━━━━━━━━━━
 Група 5.1
Не відключатиметься
━━━━━━━━━━━━━━
 Група 5.2
Не відключатиметься
━━━━━━━━━━━━━━
Група 6.1
19:00 - 22:30
━━━━━━━━━━━━━━
 Група 6.2
19:00 - 22:30

