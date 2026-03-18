Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 18 березня

В регіоні цього дня задіяно одразу кілька черг відключення, тож без електропостачання знову доведеться провести значну частину активного дня.
Сьогодні в Україні будуть тривати стабілізаційні погодинні відключення світла.
Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему!
Графік ДТЕК
Група 1.1
12:00 - 15:30
Група 1.2
12:00 - 15:30
Група 2.1
22:30 - 24:00
Група 2.2
22:30 - 24:00
Група 3.1
15:30 - 19:00
Група 3.2
15:30 - 19:00
Група 4.1
Не відключатиметься
Група 4.2
Не відключатиметься
Група 5.1
Не відключатиметься
Група 5.2
Не відключатиметься
Група 6.1
19:00 - 22:30
Група 6.2
19:00 - 22:30