Життя Новий рік за східним календарем: Коли вступає в силу рік Вогняного коня та як його правильно зустріти

2026-02-05 16:45

У Китаї кожен Новий рік пов'язаний із унікальною комбінацією, яка складається з однієї з 12 зодіакальних тварин та кольору однієї з п'яти стихій: води, землі, металу, вогню або дерева, і повторюється раз на 60 років. Це головне свято в Китаї та інших країнах Східної Азії.

Червоний Вогняний Кінь

Дата цього свята, на відміну від західного Нового року, щороку змінюється. Цьогоріч у Китаї зустрічатимуть не 2026 рік, а 4723-й.

Свято настає на другий молодик після зимового сонцестояння. У григоріанському календарі воно зазвичай припадає на період з 21 січня по 21 лютого. У 2026 році ця подія відзначатиметься 17 лютого.

Китайський Новий рік триває не один день - це цілий обрядовий цикл. Цього року його святкуватимуть 16 днів: cвяткування почнеться 17 лютого, а закінчиться 3 березня, у Свято ліхтарів, яке відзначають у першу повню нового місячного року. На кожен день святкування є свої інструкції: сімейні вечері, візити до родичів, відвідування храмів, могил, виїзди на природу тощо.

У 2026 році Китайський Новий рік буде символізувати Кінь з елементом Вогню, а основним кольором стане червоний.

Витоки та легенди свята

За давньокитайськими переказами, з настанням річного новорічного циклу мешканці Піднебесної мають ховатися від грізної істоти, яку називають Нянь (у перекладі з китайської означає "рік"). Цей монстр з'являється саме в перший день святкувань для того, щоб знищити запаси зерна, з’їсти худобу, а може навіть і викрасти людей, серед яких найбільш вразливими є діти.

Заради порятунку селяни вигадали спосіб задобрити монстра: вони виставляли різноманітні наїдки біля входу до своїх домівок. Існувало повір’я, що ситий Нень стає менш агресивним і спокійним, а після смачної трапези він залишає громаду в спокої на весь наступний рік.

Водночас випадкове спостереження змінило історію боротьби з ним: якось люди помітили, що Нень злякався малюка у яскраво-червоному вбранні. Це наштовхнуло їх на думку, що чудовисько боїться червоного кольору. Відтоді напередодні свята будинки прикрашають червоними полотнами та ліхтарями, а нічне небо розривають гучні феєрверки. Такі традиції, за народними віруваннями, змушують темні сили триматися подалі від людських осель.

Сучасні традиції

Новий рік у Китаї - це передусім час для єднання родини. Під час першої святкової вечері за столом збираються всі покоління. Особливістю є традиція ставити на стіл порожню тарілку з невеликою кількістю їжі - символічне підношення для Няня, щоб він залишався прихильним.

Гастрономічна частина свята включає обов’язкові страви: курятину, м’ясні делікатеси, велику кількість рису та знамениті пельмені "цзяоцзи". Окрему роль відводять рибним стравам. Завдяки тому, що вимова слова "риба" подібна до слова "достаток", китайці впевнені, що споживання риби гарантує фінансовий успіх та процвітання.

Кульмінацією вечері є обмін подарунками, а саме "грошима щастя". Старші родичі вручають дітям конверти червоного кольору (хунбао) з готівкою. У давнину такий подарунок складався зі ста мідяків, скріплених ниткою, що символізувало побажання довголіття до ста років.

Після родинних застіль люди виходять на вулиці, де розпочинаються масштабні карнавали. Найбільш видовищними є:

- танець лева: кілька осіб, котрі ховаються всередині складної конструкції, майстерно імітують пластику тварини;

- танець дракона: багато людей тримають на довгих жердинах тіло дракона, створюючи ілюзію його польоту крізь натовп.

Також варто згадати Свято ліхтарів, витоки якого пов’язують із часом сходження на престол імператора Веньді. Саме він наказав запалити вогні по всьому місту, започаткувавши чудову традицію, яка живе й досі. Завершуються урочистості потужною піротехнічною виставою - вважається, що гуркіт петард остаточно виганяє залишки злих духів.

Народні забобони

Мешканці Китаю з великою повагою ставляться до забобонів. Вони переконані, що перші дні року визначають долю всієї родини на наступні дванадцять місяців.

Головні новорічні табу та правила:

- чистота та гігієна: протягом перших трьох днів категорично заборонено прибирати оселю або мити голову. Китайці вірять, що добрі духи осідають у вигляді пилу, тому прибирання може призвести до "вимітання" удачі. Вода ж може просто змити весь майбутній успіх;

- поведінка дітей: батьки намагаються задовольнити всі забаганки малюків, оскільки дитячий плач у ці дні вважається поганим знаком, що обіцяє труднощі для родини;

- фінансова дисципліна: позичати гроші або брати в борг під час святкування - до фінансових проблем, тому усі борги мають бути закриті до початку свята;

- символіка звуку: під суворою забороною вимова цифри "чотири", яка звучить так само як "смерть";

- взуття: у перші два дні року не можна купувати нове взуття, оскільки за звучанням це слово нагадує поняття "важкий", що може притягнути труднощі;

- гострі предмети та догляд за собою: користування ножами чи виделками, а також стрижка волосся в перший місяць року є небажаними, бо це може символічно "відрізати" шлях до щастя;

- святкова атмосфера: не рекомендується проводити свято в ліжку, щоб не провести весь рік у хворобах. Натомість на столі варто запалити дві червоні свічки для залучення позитивної енергії. Під час застілля важливо обговорювати лише плани та мрії, уникаючи спогадів про минулі негаразди.